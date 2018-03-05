Представители аналитической компании Asymco вычислили средний срок службы гаджетов от Apple. Исследователи выяснили, что за последние годы долговечность яблочной техники возросла почти в три раза. С 2007 года компания продала по всему миру более двух миллиардов смартфонов и компьютеров.
Представители аналитической компании Asymco вычислили средний срок службы гаджетов от Apple. Исследователи выяснили, что за последние годы долговечность "яблочной" техники возросла почти в три раза. С 2007 года компания продала по всему миру более двух миллиардов смартфонов и компьютеров, сообщает Business Insider.
Сотрудники Asymco утверждают, что в настоящий момент срок жизни любого гаджета от Apple составляет примерно четыре года. При этом в 2008 году пользователи эксплуатировали "яблочную" технику не более полутора лет, а затем покупали новую.
В декабре 2017 года Apple подтвердила распространенные слухи о том, что компания намеренно замедляет работу старых айфонов. Как заявили представители фирмы, такая процедура необходима, чтобы устройства не выключались при перепадах температур.
В некоторых странах, включая Россию, владельцы айфонов подали против Apple иски за вмешательство в работу техники. В ответ компания обещала выпустить обновление операционной системы iOS, в которой пользователи смогут вручную отключить функцию замедления.