Представители аналитической компании Asymco вычислили средний срок службы гаджетов от Apple. Исследователи выяснили, что за последние годы долговечность яблочной техники возросла почти в три раза. С 2007 года компания продала по всему миру более двух миллиардов смартфонов и компьютеров.

Представители аналитической компании Asymco вычислили средний срок службы гаджетов от Apple. Исследователи выяснили, что за последние годы долговечность "яблочной" техники возросла почти в три раза. С 2007 года компания продала по всему миру более двух миллиардов смартфонов и компьютеров, сообщает Business Insider.Сотрудники Asymco утверждают, что в настоящий момент срок жизни любого гаджета от Apple составляет примерно четыре года. При этом в 2008 году пользователи эксплуатировали "яблочную" технику не более полутора лет, а затем покупали новую.В декабре 2017 года Apple подтвердила распространенные слухи о том, что компания намеренно замедляет работу старых айфонов. Как заявили представители фирмы, такая процедура необходима, чтобы устройства не выключались при перепадах температур.В некоторых странах, включая Россию, владельцы айфонов подали против Apple иски за вмешательство в работу техники. В ответ компания обещала выпустить обновление операционной системы iOS, в которой пользователи смогут вручную отключить функцию замедления.