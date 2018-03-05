Многие россияне часто видят во сне кошек. Dni.Ru выяснили, что это может означать.
Многие россияне часто видят во сне кошек. Dni.Ru выяснили, что это может означать.
Составители детского сонника считают, что , явившаяся во сне – враг. Она может вести себя агрессивно, нападать и кусать. Если же животное ласкается, то это означает, что наступил мирный период, но, вероятно, это лишь затишье перед – от питомца можно ждать удара в спину.
Малый Велесов сонник гласит, что тот, кто увидит кошку во сне, скоро обязательно подерется. Возможно, этот человек скоро столкнется со и изменой.
Иначе кошку во сне рассматривают составители семейного сонника. Специалисты предполагают, что животное, появившееся во время ночных грез, сулит неприятности на работе или проблемы с . А нападающая из кустов кошка и вовсе считается одним из самых дурных предзнаменований.
Иначе этот символ трактуют в Китае. Так, в соннике князя Чжоу-Гуна написано, что кошка во сне может предвещать нечто хорошее. Например, если питомец ловит мышь, то это является верным признаком получения большой и скорого обогащения.