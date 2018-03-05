Многие россияне часто видят во сне кошек. Dni.Ru выяснили, что это может означать.

Многие россияне часто видят во сне кошек. Dni.Ru выяснили, что это может означать.Составители детского сонника считают, что , явившаяся во сне – враг. Она может вести себя агрессивно, нападать и кусать. Если же животное ласкается, то это означает, что наступил мирный период, но, вероятно, это лишь затишье перед – от питомца можно ждать удара в спину.Малый Велесов сонник гласит, что тот, кто увидит кошку во сне, скоро обязательно подерется. Возможно, этот человек скоро столкнется со и изменой.Иначе кошку во сне рассматривают составители семейного сонника. Специалисты предполагают, что животное, появившееся во время ночных грез, сулит неприятности на работе или проблемы с . А нападающая из кустов кошка и вовсе считается одним из самых дурных предзнаменований.Иначе этот символ трактуют в Китае. Так, в соннике князя Чжоу-Гуна написано, что кошка во сне может предвещать нечто хорошее. Например, если питомец ловит мышь, то это является верным признаком получения большой и скорого обогащения.