Немногие доживают до старости, не потеряв хотя бы одного зуба. Конечно, современные технологии позволяют полностью восстановить улыбку, даже если зубов во рту не осталось совсем, но стоит ли до этого доводить?

Немногие доживают до старости, непотеряв хотя бы одного зуба. Конечно, современные технологии позволяютполностью восстановить улыбку, даже если зубов во рту не осталось совсем, ностоит ли до этого доводить?Как сохранить зубы здоровыми навсю жизнь и какие факторы должны заставить вас внимательнее следить за состоянием полости рта, Dni.Ru стоматолог,главный врач клиники Beauty Line Марина Колесниченко.Кариес – первый врагВ нашей стране едва ли найдетсячеловек, который бы никогда не страдал от зубной боли. Ее виной чаще всегоявляется кариес – процесс разрушения твердых тканей зуба в результатежизнедеятельности бактерий. Кариес грозит даже самому первому зубику малыша,именно поэтому врачи рекомендуют протирать его мягкой тканью, то есть, чистить.Защитить от кариеса детей –задача родителей. Это заболевание заразно, а значит, не стоит облизывать соски,ложки, чашки детей. Помочь избежать его в будущем можно, сделав герметизациюфиссур. Эта процедура запечатывает бороздки на постоянных зубах ребенка и недает бактериям проникать в тонкие щели. Важно провести герметизацию фиссур втечение полугода после прорезывания постоянных моляров, которые обычнопоявляются в возрасте 5-6 лет. До этого возраста родители должны контролироватьгигиену полости рта своих детей.Кариес – заразное заболевание, азначит, не стоит облизывать соски, ложки, чашки детей.Взрослым защититься от кариесапомогут регулярные посещения стоматолога. К врачу следует ходить два раза вгод, по его рекомендации делать профессиональную гигиену и грамотно ухаживатьза полостью рта ежедневно. Безответственно оставлять "дырки" в зубе до лучшихвремен, так как один кариес быстро распространиться и спровоцировать пять новыхобразований.Ежедневная заботаМинимально чистить зубы нужнодважды в день. Но идеально – после каждого приема пищи, особенно содержащегоуглеводы. Сегодня есть масса вариантов компактных средств для ухода за полостьюрта. К таким можно отнести одноразовые щетки с нанесенной на ее щетинки пастойили составом для дезинфекции в стерильном пакете. По крайней мере, прополоскатьрот после приема пищи нужно обязательно.Углеводы лучше всего употреблятьв первой половине дня, до 14 часов. Дело в том, что после этого времениснижается выделение слюны. А слюна, омывая зубы, очищает их от налета, бактерийи остатков пищи. Чем меньше вырабатывается слюны, тем меньше естественнаязащита полости рта от инфекций, тем больше риск образования кариеса.Ответственность – на родителяхЗдоровье постоянных зубовнапрямую зависит от состояния молочных. Если не обратить внимание на кариес,начавшийся в молочных зубах, он может перейти на постоянные и разрушить их ещедо прорезывания. Молочные зубы подготавливают место для появления коренных.Раннее удаление молочного зуба может нарушить постоянный прикус, заставить"взрослые" зубы появиться вне зубного ряда. Поэтому удаление молочных зубов досрока из соображений, что они все равно выпадут – ошибочное решение.Общие заболевания – под контролемВнимательно относиться следует нетолько к ротовой полости. На ее здоровье влияет общее состояние организма.Регулярно проходите диспансеризацию. Если у вас имеются общие заболевания,контролируйте свое состояние в соответствии с рекомендациями врача.На ротовую полость влияет множествозаболеваний. Прежде всего, это болезни, нарушающие кальциево-калиевый обмен ворганизме, отчего зубы становятся хрупкими. Такое происходит, например, притиреотоксикозе. Потерять устойчивость и выпасть зубы могут при атрофии костныхтканей, возникающей при остеопорозе, или при нарушениях соединительной ткани,характерных для ревматоидного артрита или системной красной волчанки.Раннее удаление молочного зуба может нарушить постоянный прикус, заставить "взрослые" зубы появиться вне зубного ряда.При сахарном диабете можетнарушиться микроциркуляция в тканях, окружающих зуб, что провоцирует ихатрофию. Большое количество циркулирующего в крови сахара повышает рискразвития кариеса и других заболеваний полости рта инфекционной природы(гингивита, пародонтита). Очень важно тщательно ухаживать за полостью рта ирегулярно проходить профилактические осмотры у стоматолога.На эмаль зубов негативно влияетприсутствие соляной кислоты. Она может появиться в ротовой полости в результатегастроэкзофагального рефлюкса, при гастрите с повышенной кислотностью или убольных булимией.Внимание на лекарстваПовышенное внимание ротовой полостиследует уделять пациентам, принимающим некоторые группы препаратов. К такимотносятся эстрогены, блокаторы кальциевых каналов. Если вы вынуждены применятьспреи от бронхиальной астмы, то помните, что они содержат глюкозу. А этоотличная пища для болезнетворных бактерий. Не забывайте почаще полоскать рот итщательно чистить зубы, а также не реже, чем раз в шесть месяцев показыватьсястоматологу.Некоторые лекарственные препарате – отличная пища для болезнетворных бактерий.Пациентам, которым предстоитпересадка органов, прописывают препараты для снижения местного иммунитета, и наполость рта это их действие тоже распространяется.А вдруг – травма?Зуб, выпавший в результатетравмы, не всегда утрачен. Иногда получается вернуть его в свою лунку, и онприживается. Для этого зуб нужно положить в физраствор или во влажную ткань иприехать к стоматологу не позднее, чем через 2 часа после случившегося, гдеврач вычистит и продезинфицирует лунку, а зуб вставит на место.Внимательное отношение к полостирта и своевременная профилактика зубных болезней поможет предотвратить потерюзубов. Не игнорируйте визиты к стоматологу, которые следует планировать каждыеполгода, и тщательно ухаживайте за зубами – тогда вы сможете хвастаться внукамсобственными здоровыми зубами, а не искусственными коронками.