Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался, что в таком спорте как шахматы тоже возможен допинг и его этот фактор очень раздражает потому что эта тема отвлекает от самих шахмат. По его словам, он вместе с Магнусом Карлсеном даже сдавал допинг-тест.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался, что в таком спорте как шахматы тоже возможен допинг и его этот фактор очень раздражает. По его словам, эта тема отвлекает его от самих шахмат."Существуют препараты, которые стимулируют работу мозга, поэтому можно сказать, что допинг в шахматах возможен, – сказал Карякин, которого цитирует ТАСС. – Более того, мы с Магнусом Карлсеном на чемпионате мира в Нью-Йорке вместе сдавали допинг-пробы. Все это муссирование темы допинга раздражает, потому что сейчас я немного приболел и перед принятием таблеток задумался о том, могу ли я их пить, внесены ли они в список запрещенных или нет… Думаю о какой-то ерунде, а не о шахматах. Не было бы такой безумной атаки на российских спортсменов – я бы даже не переживал, а так приходиться задумываться".