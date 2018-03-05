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<a href="http://33live.ru/novosti/05-03-2018-kia-rio-prorvalsya-v-lidery-rossijskogo-avtorynka-v-fevrale.html" target="_blank">Kia Rio прорвался в лидеры российского авторынка в феврале</a> - В январе Lada Vesta все-таки добралась до первой строчки рейтинга самых продаваемых автомобилей России. Но в феврале первое место ей уже пришлось уступить корейскому напору.