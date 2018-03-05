Природа поставила эксперимент, каких учёные ещё не видывали. Ворон обыкновенный полтора миллиона лет стоял на развилке видов и, судя по всему, передумал выбирать из двух зол.

Ворон обыкновенный (Corvus corax), полтора миллиона лет назад начавший разделение на два вида, "дал задний ход". Причём происходит это не по вине человека. О таком результате сообщает научная статья, опубликованная в журнале Nature Communications командой во главе с Кевином Омландом (Kevin Omland) из Мэрилендского университета в Балтиморе.Почти 20 лет назад Омланд начал изучать ДНК воронов. Тогда наука ещё не видела никаких признаков грядущего разделения C. corax на разные виды. Но исследователь был уверен, что найдёт соответствующие генетические различия, и, скорее всего, между воронами Старого и Нового света.Реальность оказалась более удивительной. Учёный действительно обнаружил две разные генетические линии, однако они вовсе не желали уважать открытий Колумба. Выяснилось, что почти весь ареал воронов занимают представители одной линии, которую биологи назвали голарктической в честь соответствующего биогеографического региона. А вот на юго-западе США вьют гнёзда птицы другой линии, которую назвали калифорнийской. Компьютерное моделирование показало, что это расхождение началось примерно 1,5 миллиона лет назад.Однако позже исследователи обнаружили первые признаки того, что подвиды, вроде бы взявшие курс на расставание, на самом деле часто скрещиваются. Требовалась масштабная работа, чтобы выяснить, что же на самом деле происходит с совсем не обыкновенным вороном."Мы исследовали геномные данные сотен воронов, собранные по всей Северной Америке, – рассказывает соавтор работы Анна Кёрнс (Anna Kearns), на момент исследования бывшая аспирантом того же Мэрилендского университета. – Интеграция всех результатов по столь большому количеству особей и из таких разнообразных наборов данных была одной из самых сложных частей этого исследования".С немалым трудом сложив эту мозаику, учёные обнаружили, что два наметившихся было вида снова сливаются в один.Такие случаи науке, конечно, известны. Но, как правило, речь идёт о слиянии совсем недавно разделившихся линий или же об антропогенном воздействии.Солидный возраст "развилки" между голарктическими и калифорнийскими воронами был известен давно. Оставалось исключить влияние человека разумного, который, увы, так часто оказывается неразумным.Генетические данные и соответствующие расчёты показали, что "повторное скрещивание" наблюдается уже как минимум в течение десятков тысяч лет. А значит, ни о каком влиянии человека речи быть не может.Чтобы окончательно в этом убедиться, авторы планируют исследовать ДНК, извлечённую из костей воронов, живших в начале 1900-х годов."Получение геномных данных из таких старых, деградировавших образцов является сложной задачей, – объясняет Кёрнс. – Вся работа должна проводиться в специальной лаборатории "древней ДНК" в Центре консервативной геномики Смитсоновского университета".Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали об образовании видов за два поколения и о том, как генетики помогли различить виды-близнецы.