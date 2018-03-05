У США - богатая традиция вмешательства во внутренние дела других стран, в том числе России, это не секрет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У США — богатая традиция вмешательства во внутренние дела других стран, в том числе России, это не секрет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ранее, что фиксируются попытки вмешательства США в предвыборные процессы в России."Было бы некорректно комментировать заявления МИД. А то, что США имеют богатую традицию вмешательства во внутренние дела и в электоральные процессы во многих странах мира, включая и нашу страну, это ни для кого не секрет и это даже признавалось самими американцами", — сказал Песков.