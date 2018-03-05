Кандидат в президенты России и телеведущая одевается, как жена американского президента. Ксения опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором предстала в голубом платье, похожем на то, что было у Меланьи на инаугурации ее супруга Дональда Трампа.

Кандидатв президенты России и телеведущая одевается, как жена американского президента.Ксения опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором предстала в голубомплатье, похожем на то, что было у Меланьи на инаугурации ее супруга ДональдаТрампа.На фото Собчак в образе, выдержанном в нежно-лазурнойгамме. Строгое платье миди дополнили серьги, оправа для очков и маникюр небесногоцвета. К слову, ансамбль Меланьи включал помимо платья – голубую накидку, удлиненныеперчатки и туфли-лодочки.Бывшая модель любит классические костюмы и платья. Восновном, жена президента США выбирает сдержанные цвета, выдержанные впастельной и нюдовой гамме. Приэтом спектр довольно широк и варьируется от "слоновой кости" до цветашампанского, от бежево-бисквитного до коричневого.Такого же трогательного,нежного, сексуального и в тоже время делового образа в одежде стараетсяпридерживаться и Ксения Собчак. На многих фото ее образ сочетает лучшиетрадиции стиля: лаконичность, женственность и утонченность.Стоит отметить, что в гардеробе обеих знаменитостейесть место и сочным, ярким нарядом. При этом они отнюдь не выглядят кричаще, атолько подчеркивают темперамент и вкус их владелиц.Отметим, что и прически у Меланьи и Ксении тожепохожи. Обладательницы русых волос предпочитают прически, открывающие лоб ипрямой пробор.Меланья Трамп уже стала признанной иконой стиля изаконодательницей мод. У первой леди США много подражателей. Так, ранее жену французскогопрезидента Эммануэля Макрона Бриджит поймали на том, что она копирует в одеждеманеру Меланьи.