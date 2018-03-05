Кандидат
в президенты России и телеведущая одевается, как жена американского президента.
Ксения опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором предстала в голубом
платье, похожем на то, что было у Меланьи на инаугурации ее супруга Дональда
Трампа.
Кандидат
в президенты России и телеведущая одевается, как жена американского президента.
Ксения опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором предстала в голубом
платье, похожем на то, что было у Меланьи на инаугурации ее супруга Дональда
Трампа.
На фото Собчак в образе, выдержанном в нежно-лазурной
гамме. Строгое платье миди дополнили серьги, оправа для очков и маникюр небесного
цвета. К слову, ансамбль Меланьи включал помимо платья – голубую накидку, удлиненные
перчатки и туфли-лодочки.
Бывшая модель любит классические костюмы и платья. В
основном, жена президента США выбирает сдержанные цвета, выдержанные в
пастельной и нюдовой гамме. При
этом спектр довольно широк и варьируется от "слоновой кости" до цвета
шампанского, от бежево-бисквитного до коричневого.
Такого же трогательного,
нежного, сексуального и в тоже время делового образа в одежде старается
придерживаться и Ксения Собчак. На многих фото ее образ сочетает лучшие
традиции стиля: лаконичность, женственность и утонченность.
Стоит отметить, что в гардеробе обеих знаменитостей
есть место и сочным, ярким нарядом. При этом они отнюдь не выглядят кричаще, а
только подчеркивают темперамент и вкус их владелиц.
Отметим, что и прически у Меланьи и Ксении тоже
похожи. Обладательницы русых волос предпочитают прически, открывающие лоб и
прямой пробор.
Меланья Трамп уже стала признанной иконой стиля и
законодательницей мод. У первой леди США много подражателей. Так, ранее жену французского
президента Эммануэля Макрона Бриджит поймали на том, что она копирует в одежде
манеру Меланьи.