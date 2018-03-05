Ленточные черви, паразитирующие в кишечнике людей и животных, как выяснилось, могут приносить пользу. Например, учёные предложили использовать гельминтную терапию для профилактики и лечения некоторых болезней ЖКТ, которые особенно опасны для детского организма.

Пожалуй, одними из самых известных паразитов являются ленточные черви (или гельминты). Они обитают в основном в кишечнике людей или животных и, согласно недавним исследованиям, даже борются за право управлять своим хозяином.Эти паразиты могут вызывать множество болезней. Однако исследователи из Американского общества физиологов выяснили любопытный факт. Оказывается, не всегда ленточные черви наносят организму исключительно вред: некоторых из них можно использовать, к примеру, для предотвращения и лечения воспалительных заболеваний кишечника.К последним относятся болезнь Крона и колит – рецидивирующие заболевания, при которых наблюдается хроническое воспаление различных отделов желудочно-кишечного тракта с развитием диареи, отсутствием аппетита и болями в животе.По словам медиков, из-за таких состояний резко снижается усвоение питательных веществ. И это особенно опасно для растущего детского организма: хроническая нехватка тех или иных элементов может привести к замедленному развитию и задержке роста.Предотвращать и лечить подобные заболевания ЖКТ у детей учёные предлагают при помощи "гельминтной терапии". Клинических испытаний нового метода пока что не проводилось, однако исследования на животных показали высокую эффективность.Специалисты из Университета Калгари (Канада) использовали вид Hymenolepis diminuta, который также известен как крысиный цепень. Для работы взяли две группы мышей, одну из которых заразили паразитами, а вторая была контрольной. В течение десяти дней иммунная система первой группы активизировалась, выработала защитный ответ и "прогнала" червей, пишут учёные.На втором этапе работы обе группы грызунов подвергли воздействию веществ, которые вызывают колит (воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки). Наблюдения за мышами показали, что у второй группы болезнь имела ярко выраженный характер, а вот у мышей, которые подверглись перед этим "нападению" червей, напротив, колит протекал в более лёгкой форме.Авторы работы поясняют, что в данном случае срабатывает так называемая иммунологическая память. Организм, один раз столкнувшийся с угрозой, помнит о ней, и в ответ на новую опасность начинает более активно вырабатывать защитные иммунные клетки.Эту версию подтвердили дополнительные тесты: некоторым мышам, уже имеющим колит, исследователи вводили экстракт ленточных червей, то есть сымитировали рецидив инфекции. Было обнаружено, что организмы животных в ответ на угрозу начинают производить больше противовоспалительных белков – тех же, которые борются и с колитом.Таким образом было доказано, что иммунологическая память, которая вырабатывается благодаря "гельминтной терапии", может защитить организм от некоторых кишечных болезней, заключают авторы.Их научная статья по итогам работы была представлена в издании American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology.Кстати, ранее специалисты доказали, что воспалительные процессы в кишечнике могут вызывать эмульгаторы, которые сегодня широко используются в пищевой промышленности.Между тем диетологи выяснили, что иммунологическая память также срабатывает в ответ на нездоровое питание.