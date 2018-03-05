Оперная дива Мария Максакова, сбежавшая из России на Украину,
рассказала о связи с кандидатом в президенты России, директором
Совхоза имени Ленина Павлом Грудининым. Пост вдова экс-депутата Дениса
Вороненкова разместила на своей странице в Facebook.
Оперная дива Мария Максакова, сбежавшая из России на Украину,
рассказала о связи с кандидатом в президенты России, директором
"Совхоза имени Ленина" Павлом Грудининым. Пост вдова экс-депутата Дениса
Вороненкова разместила на своей странице в Facebook.
О том, что у певицы были романтические
отношения с политиком, ранее сообщили СМИ – в частности, издание Soshse.com. Говорилось о том, что свадьба Максаковой и Грудинина
намечена не ранее, чем на апрель 2018, после президентских выборов.
"Я вот не понимаю, кому на пользу
этот фейк? Единственное, что могу сказать, глядя на интервью Грудинина –
он очевидно интересный собеседник. Однако я с ним, к сожалению, не
знакома", – написала звезда в своем аккаунте о романе с политиком. При
этом она упомянула о том, что на фото, размещенном в статье об их якобы имевших
место отношениях, она вовсе не с Грудининым, а со знакомым итальянцем. Мария
иронически отметила, что ему будет "любопытно
посмотреть, как России выдают его за кандидата в президенты".
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