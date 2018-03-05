Оперная дива Мария Максакова, сбежавшая из России на Украину, рассказала о связи с кандидатом в президенты России, директором Совхоза имени Ленина Павлом Грудининым. Пост вдова экс-депутата Дениса Вороненкова разместила на своей странице в Facebook.

Оперная дива Мария Максакова, сбежавшая из России на Украину,рассказала о связи с кандидатом в президенты России, директором"Совхоза имени Ленина" Павлом Грудининым. Пост вдова экс-депутата ДенисаВороненкова разместила на своей странице в Facebook.О том, что у певицы были романтическиеотношения с политиком, ранее сообщили СМИ – в частности, издание Soshse.com. Говорилось о том, что свадьба Максаковой и Грудининанамечена не ранее, чем на апрель 2018, после президентских выборов."Я вот не понимаю, кому на пользуэтот фейк? Единственное, что могу сказать, глядя на интервью Грудинина –он очевидно интересный собеседник. Однако я с ним, к сожалению, незнакома", – написала звезда в своем аккаунте о романе с политиком. Приэтом она упомянула о том, что на фото, размещенном в статье об их якобы имевшихместо отношениях, она вовсе не с Грудининым, а со знакомым итальянцем. Марияиронически отметила, что ему будет "любопытнопосмотреть, как России выдают его за кандидата в президенты".Материал дополняется