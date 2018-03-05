С пятого этажа упал полуторалетний малыш в Черкесске. И остался жив. Он остался один в комнате многоквартирного дома. Мальчик переполз с кровати на подоконник, затем открыл окно и сорвался вниз.
С пятого этажа упал полуторалетний малыш в Черкесске. И остался жив. Он остался один в комнате многоквартирного дома. Мальчик переполз с кровати на подоконник, затем открыл окно и сорвался вниз.
Травмированный малыш доставлен в республиканскую клиническую больницу Карачаево-Черкесии, сообщает "Интерфакс". Состояние ребенка тяжелое, но стабильное.