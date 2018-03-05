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<a href="http://33live.ru/novosti/05-03-2018-maloletnij-rebenok-vyzhil-posle-padeniya-s-pyatogo-etazha.html" target="_blank">Малолетний ребенок выжил после падения с пятого этажа</a> - С пятого этажа упал полуторалетний малыш в Черкесске. И остался жив. Он остался один в комнате многоквартирного дома. Мальчик переполз с кровати на подоконник, затем открыл окно и сорвался вниз.