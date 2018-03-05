Легковушка на скорости протаранила машины, которые остановились из-за ДТП. Происшествие на Минском шоссе в районе парка Патриот в Московской области снял видеорегистратор.

Легковушка на скорости протаранила машины, притормозившие перед ней, и вылетела в кювет. Все это случилась после того, как автомобили резко сбросили скорость из-за другой аварии. Инцидент попал в объектив видеорегистратора случайного свидетеля.ДТП произошло в воскресенье, 4 марта, на Минском шоссе в районе парка "Патриот" в Московской области.На кадрах видно, что сначала перед владельцем регистратора происходит мелкое ДТП. После чего все машины тормозят. Затем в кадре неожиданно появляется белая легковушка, которая на скорости врезается в эти авто. Затем она вылетает в кювет.Информация о пострадавших в ДТП на данный момент не распространяются.