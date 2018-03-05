Комиссия Российского футбольного союза и премьер-лиги по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата страны признала газон пермского стадиона Звезда не соответствующим принятым стандартам. Местный клуб Амкар не сможет проводить домашние матчи в Перми до исправления ситуации.

Комиссия Российского футбольного союза и премьер-лиги по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата страны признала газон пермского стадиона "Звезда" не соответствующим принятым стандартам. Местный клуб "Амкар" не сможет проводить домашние матчи в Перми до исправления ситуации.Вследствие вышесказанного, назначенный на 9 марта матч 22-го тура премьер-лиги "Амкар" – "Арсенал" состоится на резервном для пермского клуба поля в Уфе на стадионе "Нефтяник". "В ближайшее время мы сообщим всю необходимую информацию для любителей футбола, касающуюся этого переноса", — цитирует Чемпионат.Ru официальный сайт "Амкара". Клуб из Перми планирует организацию выезда болельщиков в Уфу.