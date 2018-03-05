Появилась информация о том, что обладательница серебряной медали на Играх-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева завершает работу с тренером Этери Тутберидзе. Представители фигуристки пока никак не комментируют это известие.

Появиласьинформация о том, что обладательница серебряной медали на Играх-2018 вПхенчхане Евгения Медведева завершает работу с тренером Этери Тутберидзе. Представителифигуристки пока никак не комментируют это известие.Мир фигурного катания потрясла новость о том, что 18-летняяроссийская фигуристка Евгения Медведева неожиданно завершает работу с тренеромЭтери Тутберидзе. Однако официальных подтверждений этому пока нет.Отмечается, что причиной завершения совместной работымогли стать непреодолимые разногласия, которые возникли в последнее время,передает "Политэксперт". Медведева проработала с Тутберидзе десять лет.Материал дополняется