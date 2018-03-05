Появилась
информация о том, что обладательница серебряной медали на Играх-2018 в
Пхенчхане Евгения Медведева завершает работу с тренером Этери Тутберидзе. Представители
фигуристки пока никак не комментируют это известие.
Появилась
информация о том, что обладательница серебряной медали на Играх-2018 в
Пхенчхане Евгения Медведева завершает работу с тренером Этери Тутберидзе. Представители
фигуристки пока никак не комментируют это известие.
Мир фигурного катания потрясла новость о том, что 18-летняя
российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно завершает работу с тренером
Этери Тутберидзе. Однако официальных подтверждений этому пока нет.
Отмечается, что причиной завершения совместной работы
могли стать непреодолимые разногласия, которые возникли в последнее время,
передает "Политэксперт". Медведева проработала с Тутберидзе десять лет.
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