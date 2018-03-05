Серебряный призер Игр-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева приняла серьезное решение. Она задумывается о том, чтобы продолжить карьеру, катаясь за другую страну.

Серебряный призер Игр-2018 в ПхенчханеЕвгения Медведева приняла серьезное решение. Она задумывается о том, чтобы продолжитькарьеру, катаясь за другую страну.Неожиданнуюновость сообщает журнал SNC со ссылкой на собственные источники. По даннымиздания, сейчас фигуристка всерьез думает над этим, но окончательного решение покане озвучивала.Можно предположить, что выступать не за Россию Медведева собралась из-затрагедии на Олимпиаде: Евгения второй раз в сезоне проиграла Алине Загитовой.На главном турнире в жизни любого фигуриста Женя стала лишь второй. Послепроката Медведева, всегда улыбавшаяся на льду, разрыдалась.Ранее СМИсообщили о том, что спортсменка намерена сменить наставника – Этери Тутберидзе. Якобы, причиной ухода от тренера стали возникшиемежду ними разногласия.В своюочередь Тутберидзе прокомментировала поступившую информацию о желании Женивыступать за другую страну и "бросить" наставника. "Вот видите, как… И я, иМедведева слышим это впервые от вас. Мы об этом ничего не слышали", – цитирует тренера "Спорт-Экспресс".Президент Федерации фигурногокатания Александр Горшков заявил,что ему ничего неизвестно о том, что фигуристка покидает группу Этери Тутберидзе.Напомним, двукратная чемпионка мира Евгения Медведевав олимпийском сезоне из-за травмы пропустили финал "Гран-при",завоевала серебро чемпионата Европы в Москве и два серебра Игр-2018 в Пхенчхане– в командном турнире и в женском одиночном катании, уступив АлинеЗагитовой. После Олимпиады18-летняя фигуристка заявила о намерении продолжить карьеру до Пекина-2022.