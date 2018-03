В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Проблемы наблюдаются в основном у пользователей в европейских странах. В России на сбои в работе мессенджера жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска.

В работе мессенджера Telegram произошел сбой.По данным сервиса Downdetector, в основном проблемы наблюдаются у пользователей в европейских странах — в Великобритании, Франции, Италии, Испании и Нидерландах. Также о сбоях сообщают пользователи из Венгрии, Румынии, Германии, Польши и Украины. Кроме того, проблемы затронули Израиль, ОАЭ и Иран.В России на сбои в работе мессенджера жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска. Сбой произошел около 12:00 по московскому времени. Как сообщает ТАСС, пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (44%), отправкой и получением сообщений (26%) и авторизацией (28%).Команда Telegram сообщила на своей странице в Twitter, что работает над устранением сбоя.Some of our users in Europe and the MENA region are currently experiencing connection issues. Please hang on, we have all hands on deck to bring you back soon!— Telegram Messenger (@telegram) 5 марта 2018 г.В конце февраля у мессенджера также были проблемы. Сообщения уходили с большой задержкой. Основатель Telegram Павел Дуров тогда заявил, что причиной сбоя были "некоторые внесенные изменения".