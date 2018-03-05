Соединенные Штаты обвиняют Россию в нарушении резолюции Совбеза ООН, однако сами ее, похоже, не читали, считают в Министерстве обороны РФ. Речь идет о документе под номером 2401, который требует прекратить огонь как минимум на 30 дней. По мнению российских военных, резолюцию не выполняют сами США.

Соединенные Штаты Америки обвиняют Россию в нарушении резолюции Совбеза ООН, однако сами ее, похоже, не читали, считают в Министерстве обороны РФ. Речь идет о документе под номером 2401, который требует прекратить огонь по всей Сирии как минимум на 30 дней.По мнению российских военных, резолюцию не выполняют сами США. Так как с начала года на сирийских военных в районе Восточной Гуты ежедневно нападали группировки, которые контролируют Штаты. При этом ни американцы, ни европейцы не осуждали действия боевиков.Однако стоило республиканской армии дать отпор агрессорам, как на нее обрушился град обвинений. Якобы сирийские войска бомбят больницы и даже применяют химическое оружие. Хотя доказательств, как обычно, никто не предоставил.Ответило российское военное ведомство и на обвинение представителя Пентагона Сары Сандерс, будто Алеппо был изолирован и уничтожен. Это не соответствует действительности. Наоборот, город возрождается: строится жилье, работают рынки и магазины, восстановлены больницы и школы. Убедиться в этом несложно, так как крупнейшие мировые СМИ регулярно освещают ситуацию в Алеппо.Тем временем, напомнили в Министерстве обороны РФ, город Ракка, который освобождали войска коалиции под руководством США, фактически стерт с лица земли, а его население балансирует между жизнью и смертью.