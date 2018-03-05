Актриса Оксана Акиньшина не устает удивлять поклонников своим внешним видом. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором показала стройные формы.

Актриса Оксана Акиньшина не устает удивлять поклонников своим внешним видом.Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором показала стройные формы.Звезда стала мамой в третий разв январе 2017 года. С момента рождения дочки прошло чуть больше года, но Оксанадавно успела восстановить фигуру.Акиньшина выложилав свой микроблог фото, на котором позирует в слитном голубом купальнике идемонстрирует идеальные формы. Фолловеры выразили восхищение внешними даннымиартистки. "У вас,видимо, все прекрасно, браво!", "Идеальная", "Спортсменка, комсомолка и простокрасавица", "Отличная форма", "Стройняшка", "Дюймовочка хрупкая", "И нескажешь, что троих родила! Для всех, кто не верит, что и после беременностиможно быть в форме!" – написали пользователи в комментариях.Напомним, некоторое время назадОксана Акиньшина вместе с супругом Арчилом Геловани перебралась в Швейцарию. В Instagram звезда публикуеткадры местных пейзажей. Отметим, что от Арчила в 2013 году Оксана родиласына Константина, у актрисы также подрастает наследник от первого брака с ДмитриемЛитвиновым – сын Филипп.Отметим, что Оксана неотносится к категории тех знаменитостей, кто прячет своих детей от постороннихглаз. Актриса периодически выкладывает в своем аккаунте фотографии наследников,не скрывая их лиц. Но предпочитает акцентировать внимание скорее на своейработе, чем на личной жизни.