Актриса Оксана Акиньшина не устает удивлять поклонников своим внешним видом.
Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором показала стройные формы.
Актриса Оксана Акиньшина не устает удивлять поклонников своим внешним видом.
Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором показала стройные формы.
Звезда стала мамой в третий раз
в январе 2017 года. С момента рождения дочки прошло чуть больше года, но Оксана
давно успела восстановить фигуру.
Акиньшина выложила
в свой микроблог фото, на котором позирует в слитном голубом купальнике и
демонстрирует идеальные формы. Фолловеры выразили восхищение внешними данными
артистки. "У вас,
видимо, все прекрасно, браво!", "Идеальная", "Спортсменка, комсомолка и просто
красавица", "Отличная форма", "Стройняшка", "Дюймовочка хрупкая", "И не
скажешь, что троих родила! Для всех, кто не верит, что и после беременности
можно быть в форме!" – написали пользователи в комментариях.
Напомним, некоторое время назад
Оксана Акиньшина вместе с супругом Арчилом Геловани перебралась в Швейцарию. В Instagram звезда публикует
кадры местных пейзажей. Отметим, что от Арчила в 2013 году Оксана родила
сына Константина, у актрисы также подрастает наследник от первого брака с Дмитрием
Литвиновым – сын Филипп.
Отметим, что Оксана не
относится к категории тех знаменитостей, кто прячет своих детей от посторонних
глаз. Актриса периодически выкладывает в своем аккаунте фотографии наследников,
не скрывая их лиц. Но предпочитает акцентировать внимание скорее на своей
работе, чем на личной жизни.