Общий прирост числа избирателей, прикрепившихся к участкам в Москве, составляет приблизительно 1%. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов в ходе круглого стола о новых нормах реализации избирательных прав граждан и форм общественного контроля.

Общий прирост числа избирателей, прикрепившихся к участкам в Москве, составляет приблизительно 1%. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов в ходе круглого стола о новых нормах реализации избирательных прав граждан и форм общественного контроля."Развенчаю миф о каком-то искусственно раздутом количестве обратившихся с заявлениями о прикреплении. В настоящий момент таких иногородних избирателей в Москве прикрепились на избирательные участки 2,6% от общей численности избирателей в Москве. При этом открепились из Москвы чуть более 1%. То есть прогнозируемое увеличение общего количества избирателей в результате реализации нового порядка на сегодняшний день составляет немного более 1%", — отметил Валентин Горбунов.Он добавил, что при этом примерно одинаковое количество избирателей обратились как через центры предоставления госуслуг "Мои документы", так и через портал госуслуг.Горбунов также пояснил, что воспользоваться новым порядком потенциально могут около 3 миллионов избирателей в Москве. "Так, порядка 1 миллиона 700 тысяч человек, проживающие, работающие или учащиеся в Москве, которые прописаны в других регионах, и наоборот около 800 тысяч жителей Москвы, имеющих московскую прописку, фактически проживают за пределами столицы. Внутри самого города порядка 0,5 миллиона жителей прописаны в одном конце города, проживают в противоположном. То есть около 3 миллионов избирателей в Москве потенциально могут воспользоваться новым порядком. В настоящий момент это сделали всего около 10% из них", — констатировал председатель МГИК.Глава Мосгоризбиркома добавил, что нельзя забывать и про тех москвичей, которые будут находиться в день выборов на своих рабочих местах. "Только на избирательных участках 18 марта будут работать свыше 100 тысяч человек, включая членов участковых комиссий, наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса, сотрудников полиции, МЧС, медработников, работников торговли", — подчеркнул Горбунов.Он уточнил, что в первую очередь на такие случаи рассчитан новый порядок голосования по месту нахождения.Мосгоризбирком не позднее 16 марта 2018 года подготовит и разместит на своем официальном сайте в сети Интернет информацию в разрезе УИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на основании заявлений о голосовании по месту нахождения, и в Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по этому же основанию. Также на официальном сайте не позднее 16 марта 2018 года будет размещен перечень УИК (в границах которых находятся воинские части и, где голосуют военнослужащие) в помещении которых не будут применяться средства видеонаблюдения в связи с тем, что командирами соответствующих воинских частей в соответствии с избирательным законодательством на данных участках не было согласовано применение средств видеонаблюдения.Избирателям, в отношении которых в качестве меры пресечения избран домашний арест должна быть предоставлена безусловная возможность реализации их избирательных прав. Мосгоризбирком направит в адрес таких лиц, особенно в отношении тех из них кому запрещен и (или) ограничен выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает, порядок реализации их избирательных прав с учетом рекомендаций ЦИК России по вопросам организации голосования лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения избран домашний арест, а также порядка голосования граждан по месту их фактического нахождения.Наблюдатели от Общественной палаты города Москвы, Мосгоризбирком возьмут на особый контроль подготовку к голосованию и порядок осуществления голосования граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации на избирательном участке № 4003, расположенный по адресу: Москва, Комсомольская площадь, дом 2 (Казанский вокзал).