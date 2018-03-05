Интернет-пользователи обнаружили на картах Google Earth обломки странного объекта, который многие приняли за космический корабль. Летающая тарелка рухнула на антарктическом острове Южная Георгия, где проживают 20 человек.

Интернет-пользователи обнаружили на картах Google Earth обломки странного объекта, который многие приняли за космический корабль. "Летающая тарелка" рухнула на антарктическом острове Южная Георгия, где проживают 20 человек, сообщает Sun.Уфологи, а также исследователи паранормальных явлений считают, что столь крупный след на снеженом покрове мог оставить только инопланетный корабль.Впрочем, не все верят в инопланетное происхождение запечатленного на видео объекта.Фотограф с ником Rain606, который, по его словам, посещал остров в составе Королевского военно-морского флота Великобритании, утверждает, что разлетевшиеся по Сети кадры представляют собой зафиксированные последствия сошедшего ледника."Представители исследовательской станции попросили нас сделать с воздуха фотографии всего острова, чтобы задокументировать популяцию и места обитания оленей. Я с полной уверенностью утверждаю, что объект на снимке — лишь результат сошедшего ледника. Прошу прощения", — отметил интернет-пользователь.Остров Южная Георгия входит в состав Великобритании.