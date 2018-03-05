На международном конкурсе красоты Мисс Земля, который пройдет на Филиппинах осенью 2018 года, Россию представит обладательница титула Мисс Нижний Новгород и одна из лауреаток конкурса Краса России 23-летняя Дарья Картышова.

На международном конкурсе красоты "Мисс Земля", который пройдет на Филиппинах осенью 2018 года, Россию представит обладательница титула "Мисс Нижний Новгород" и одна из лауреаток конкурса "Краса России" 23-летняя Дарья Картышова.Как сообщили организаторы мероприятия "Мисс Нижний Новгород", Дарья стала лучшей в конкурсной номинации, впечатлив всех своей подготовкой, нарядами и дружелюбием.Девушка получила почетный титул "Мисс Земля" на конкурсе "Краса России", завершившемся в Сочи. В ее "Инстаграме" много фотографий, где Дарья позирует на фоне природных красот.