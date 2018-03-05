Московский Спартак может подвергнуться санкциям за поведение своих болельщиков в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против соседей из Локомотива. Известно, что во время поединка москвичей поклонники красно-белых скандировали кричалку с расистским подтекстом в адрес голкипера железнодорожников Маринато Гилерме.

Московский "Спартак" может подвергнуться санкциям за поведение своих болельщиков в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против земляков из "Локомотива" (0:0). Известно, что во время поединка москвичей поклонники "красно-белых" скандировали кричалку с расистским подтекстом в адрес голкипера железнодорожников Маринато Гилерме.Инцидент может привести к закрытию фанатской трибуны, либо нескольких секторов на один из поединков спартаковцев в российской премьер-лиге, как информирует Чемпионат.Com. Такое решение может последовать из-за того, что ранее в противостоянии "Спартака" и "Локо" – в матче за Суперкубок России – болельщики уже исполняли ту же песню в отношении вратаря "красно-зеленых".Также "Спартаку" грозит денежный штраф.