Сделать старинную фотографию и слепить глиняный горшок. Во Владимире прошёл фестиваль творчества Реки-руки. В этом году он отметил свой первый юбилей и собрал более сотни лучших рукодельников области. В течение двух дней мастера делились своими секретами и предлагали изделия на ярмарке. Чем удивил город мастеров посетителей? Увидела Валентина Мартынова.
05.03.2018
Сделать старинную фотографию и слепить глиняный горшок. Во Владимире прошёл фестиваль творчества "Реки-руки". В этом году он отметил свой первый юбилей и собрал более сотни лучших "рукодельников" области. В течение двух дней мастера делились своими секретами и предлагали изделия на ярмарке. Чем удивил "город мастеров" посетителей? Увидела Валентина Мартынова.