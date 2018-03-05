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<a href="http://33live.ru/novosti/05-03-2018-na-vse-ruki-mastera.html" target="_blank">На все руки мастера</a> - Сделать старинную фотографию и слепить глиняный горшок. Во Владимире прошёл фестиваль творчества Реки-руки. В этом году он отметил свой первый юбилей и собрал более сотни лучших рукодельников области. В течение двух дней мастера делились своими секретами и предлагали изделия на ярмарке. Чем удивил город мастеров посетителей? Увидела Валентина Мартынова.