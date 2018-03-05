Британские биологи назвали фрукт, который имеет тот же набор белков и витаминов, что и некоторые виды мяса. Это джекфрут или хлебное дерево.

Британские биологиназвали фрукт, который имеет тот же набор белков и витаминов, чтои некоторые виды мяса. Это джекфрут или хлебное дерево.Специалисты уверены, что этот экзотический плод способен решитьпроблему голода во многих государствах с продовольственным кризисом. Они считают,что джекфрут способен не только заменить многие виды злаковых, но и составитьконкуренцию по своей энергетической ценности свинине.По данным экспертов, в семенах хлебного деревасодержат большое количество химических элементов, необходимых для полноценногофункционирования организма: железа, белка и кальция. При этом запах и вкус у джекфрутаужасны – хлебное дерево источает запах гнилых овощей и для употребления в пищугодится лишь частично, сообщает портал Inquisitr.com.Исследователи считают, что, несмотря на это, джекфрутстанет уникальным средством для решения проблемы голода во многих странах мира.Готовить эти плоды можно разными способами: жарить, тушить и употреблять вкачестве компонента для салатов. Сейчас ученые заняты решением проблемы храненияэкзотических фруктов и насыщения этим продуктом мировых продовольственныхрынков.Джекфрут —вечнозеленое дерево, достигающее высоты 20 метров. Его родиной считаетсяИндия и Бангладеш. Сейчас он наиболее распространен в Юго-Восточной Азии и на Филиппинах. Есть его посадки и в восточной Африке (Кения, Уганда). На островах Океании и в тропиках Нового Света, помимо северной Бразилии и Суринама, джекфрут довольно редок.Плоды джекфрута – самыебольшие съедобные плоды, произрастающие на деревьях: длиной 20—110 сантиметрови диаметром до 20 сантиметров, они весят до 34 килограммов.