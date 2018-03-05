В Мексике убит один из главарей наркокартеля Гольфо. Это произошло в частном госпитале в Канкуне. Тело Альфонсо Энрике Контрерас Эспинозы по кличке Эль Пончо было обнаружено в палате клиники.

В Мексике убит один из главарей наркокартеля "Гольфо". Это произошло в частном госпитале в Канкуне. Тело Альфонсо Энрике Контрерас Эспинозы по кличке Эль Пончо было обнаружено в палате клиники.Эспиноза был арестован в июле 2017 года, сообщает ТАСС. Из-за проблем со здоровьем он был направлен на лечение под полицейским надзором. Однако полиция не смогла уберечь его от наемных убийц. В палате госпиталя в момент убийства Эль Пончо также находилась жена наркодельца.Картель "Гольфо" действует в мексиканском штате Тамаулипас. Он считается одним из старейших в Мексике, занимаются продажей и контрабандой наркотиков и оружия, похищениями, вооруженными ограблениями, вымогательством и отмыванием денег.