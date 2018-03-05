Парикмахер явился на премию в сиреневом парике. Его называют королем эпатажа. И он отыгрывает свой образ на 100 %.

Парикмахер явился на премию в сиреневом парике. Его называют "королем эпатажа". И он отыгрывает свой образ на 100 %.54-летний Сергей Зверев уже давно считается главной куклой Барби российского шоу-бизнеса. Подведенные глаза, высокая платформа ботильонов, дамская сумочка и женские же очки со стразами – поющий стилист всегда в образе. И каждый раз чем-то удивляет.Но на красной дорожке новой музыкальной премии "Жара", придуманной Эмином Агаларовым, стилист, кажется, перепелюнул сам себя – он пришел парике цвета фуксии. "Мы же звезды, должны удивлять, радовать, блистать, а если ты хочешь жить серо и скучно, то, значит, меняй профессию", – пояснил Зверев.Публика тихонько смеялась и показывала на ряженого пальцем. А корреспондент Dni.Ru в лоб спросил самокоронованного парикмахера: "Не надоело вам на шестом десятке-то лет фриком быть?" Сережа обижено сморщил подкорректированные губки: "Я не фрик, это вы фриков еще не видели, это из меня секс так прет! Я лауреат многих конкурсов парикмахеров, а вы мне – "фрик"!"Личная жизнь Зверева не устроена – какая девушка потерпит, чтобы мужик носил ее парики, украшения, клатчи! Хотя он, по официально версии, четырежды бы женат. Но у Сережи другая версия. "А все ж курят – на ком теперь жениться? – вздыхает Зверев.– Выхожу на балкон и вижу, что там все пыхают. А еще выпить любят. Прямо вот хочется накануне 8 марта ко всем девушкам обратиться с просьбой: "Бросайте бухать! Берите с меня пример – ни одной вредной привычки!"Напомним, что 24–летний сын парикмахера Сергей Зверев-младший в минувшем году женился во второй раз. Знающие люди уверяют, что предыдущая супруга его била, а новая гораздо старше.