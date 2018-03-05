Без тонкого контроля воспалительный процесс может сам по себе перерасти в тяжёлое заболевание, например, астму или болезнь Крона. В ходе нового исследования учёным удалось прийти к пониманию того, как нервная система участвует в регулировании одной из его разновидностей. Это открытие может сыграть решающую роль в победе над целым рядом хронических заболеваний.

При любом повреждении или встрече с патогеном организм включает надёжную защитную систему – воспалительный процесс. Как и любой другой отлаженный эволюцией механизм, он тонко регулируется на молекулярном уровне. И любой сбой в системе контроля над воспалением чреват развитием тяжёлых хронических заболеваний.Согласно результатам нового исследования международной команды специалистов во главе с Дэвидом Артисом (David Artis) из Медицинского центра Уэйлла Корнелла, клетки нервной системы могут затормозить иммунный ответ на инфекции в кишечнике и лёгких, что в свою очередь препятствует распространению неконтролируемого воспаления."Мы знали, что между нервной и иммунной системами существует тесная связь, которая играет важную роль в регулировании острого и хронического воспаления, — рассказывает Артис в пресс-релизе центра. — Оставалось понять, как она работает".Учёные сосредоточились на воспалительном ответе, который возникает на присутствие аллергенов и паразитических инфекций. Воздействие этих агентов приводит к активации в организме так называемых врожденных лимфоидных клеток второй группы (ILC2), высвобождающих на месте поражения специальные провоспалительные цитокины. Последние способствуют увеличению производства слизи и числа мышечных сокращений, что необходимо для выдворения аллергена или паразита из организма. Здесь главное не переборщить, иначе бесконтрольное воспаление может перерасти в астму или воспалительное заболевание кишечника.Исследование показало, что смягчение иммунного ответа и его удерживание в разумных рамках является обязанностью нервной системы. Именно нервные клетки высвобождают особое химическое вещество – норэпинефрин, которое взаимодействует с определёнными рецепторами (β2AR) на поверхности лимфоидных клеток, влияя тем самым на интенсивность защитной реакции организма.Экспериментальное подтверждение было получено на примере мышиной модели. Для этого была выведена линия грызунов, у которых β2AR-рецепторы отсутствовали. После заражения гельминтами у таких животных наблюдался повышенный иммунный ответ и более быстрое изгнание паразитов. А при лечении нормальных мышей препаратами, стимулирующими работу β2AR, защитные системы организма, наоборот, становились менее эффективными и течение болезни заметно усугублялось.Разумеется, прежде чем говорить об обнаружении новой мишени для лечения хронических воспалений, необходимо провести исследование на людях.Интересно, что некоторые существующие препараты от аллергии уже оказывают стимулирующее действие на β2AR-рецепторы, однако для полного контроля над лечением медикам действительно не хватало понимания молекулярных механизмов. Теперь можно сказать, что у них развязаны руки и у пациентов с аллергией, астмой и некоторыми другими мучительными заболеваниями появилась новая надежда на избавление. Возможно, даже имея на руках новые данные, медики не смогут избавить больных от них полностью, однако облегчить течение заболеваний они, скорее всего, смогут.Кстати, согласно более ранним исследованиям, описание которых можно найти в материалах авторов проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru), от количества воспалений в организме может зависеть продолжительность жизни человека. Кроме того, было установлено, что одним из провокаторов воспаления кишечника являются эмульгаторы.