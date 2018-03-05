Через пару лет показатели ежегодного ввода объема жилья в Новой Москве могут вырасти в два раза, говорится в сообщении столичного департамента развития новых территорий.

В текущем году в ТиНАО планируют ввести 1,5 миллиона квадратных метров жилья – это сопоставимо с результатом 2017 году. Но уже начиная со следующего года объемы строительства на присоединенных территориях будут наращиваться.Как отметил глава департамента Владимир Жидкин, это "будут очень интересные с архитектурной точки зрения проекты". По оценкам чиновника, объем ввода жилья в Новой Москве составил не менее 3 миллионов квадратных метров в год.В настоящее время на присоединенных территориях реализуется порядка 7 тысяч квартир в новостройках общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров.За 5 лет в ТиНАО ввели порядка 13 миллионов квадратных метров недвижимости, 10 миллионов квадратов приходятся на жилье.