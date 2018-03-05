Актер Маколей Калкин, прославившийся
благодаря главной роли в фильме Один дома показал подписчикам в
социальных сетях свою версию кинопремии Оскар. Артист опубликовал ряд
видео и постов, где объявил своих победителей, награждая свои детские игрушки.
Актер Маколей Калкин, прославившийся
благодаря главной роли в фильме "Один дома" показал подписчикам в
социальных сетях свою версию кинопремии "Оскар". Артист опубликовал ряд
видео и постов, где объявил своих победителей, награждая свои детские игрушки.
По мнению Калкина, лучше сделать педикюр и сварить макароны вместо
того, чтобы смотреть премию "Оскар". Пока в Голливуде раздавали золотые
статуэтки победителям в номинациях, актер остался дома и вёл слегка чудную трансляцию
в сети, высмеивая церемонию. По мнению пользователей сети, альтернативная
кинопремия вышла не менее увлекательной, чем оригинальный "Оскар".
Сообщения в духе "а сварю-ка я макарошки" Калкин
разбавлял юмористическими предсказаниями и комментариями насчет церемонии. Подписчики
актера отметили, что они рады видеть, как Калкин выглядит на фотографиях, ведь ещё
недавно они беспокоились из-за крайне исхудалого вида бывшей кинозвезды. В своих предсказаниях эпатажный артист "проехался"
практически по всем заявленным категориям.
К примеру, на лучший звуковой монтаж он
номинировал свою умершую собаку Адобо. Но в реальной премии пса лишил
награды фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк". Это оказалось одной из причин того,
почему вместо просмотра церемонии Калкин предпочёл поиграть с детскими
игрушками или накрасить ногти. Также актер раскритиковал победу "Формы воды" в номинации "Лучший фильм" из-за
названия картины. "Вообще-то вода принимает форму того, в чем находится, поэтому
эта лента – полная ерунда!", —
высказался Калкин.
Как выяснилось в конце, спонтанное шоу актера в интернете было лишь продвижением
собственного сайта кинозвезды, где Маколей Калкин делится видео и рассуждает на тему того,
почему не следует пить галлон уксуса в день.