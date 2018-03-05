Актер Маколей Калкин, прославившийся благодаря главной роли в фильме Один дома показал подписчикам в социальных сетях свою версию кинопремии Оскар. Артист опубликовал ряд видео и постов, где объявил своих победителей, награждая свои детские игрушки.

Актер Маколей Калкин, прославившийсяблагодаря главной роли в фильме "Один дома" показал подписчикам всоциальных сетях свою версию кинопремии "Оскар". Артист опубликовал рядвидео и постов, где объявил своих победителей, награждая свои детские игрушки.По мнению Калкина, лучше сделать педикюр и сварить макароны вместотого, чтобы смотреть премию "Оскар". Пока в Голливуде раздавали золотыестатуэтки победителям в номинациях, актер остался дома и вёл слегка чудную трансляциюв сети, высмеивая церемонию. По мнению пользователей сети, альтернативнаякинопремия вышла не менее увлекательной, чем оригинальный "Оскар".Сообщения в духе "а сварю-ка я макарошки" Калкинразбавлял юмористическими предсказаниями и комментариями насчет церемонии. Подписчикиактера отметили, что они рады видеть, как Калкин выглядит на фотографиях, ведь ещёнедавно они беспокоились из-за крайне исхудалого вида бывшей кинозвезды. В своих предсказаниях эпатажный артист "проехался"практически по всем заявленным категориям.К примеру, на лучший звуковой монтаж онноминировал свою умершую собаку Адобо. Но в реальной премии пса лишилнаграды фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк". Это оказалось одной из причин того,почему вместо просмотра церемонии Калкин предпочёл поиграть с детскимиигрушками или накрасить ногти. Также актер раскритиковал победу "Формы воды" в номинации "Лучший фильм" из-заназвания картины. "Вообще-то вода принимает форму того, в чем находится, поэтомуэта лента – полная ерунда!", —высказался Калкин.Как выяснилось в конце, спонтанное шоу актера в интернете было лишь продвижениемсобственного сайта кинозвезды, где Маколей Калкин делится видео и рассуждает на тему того,почему не следует пить галлон уксуса в день.