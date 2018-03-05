По информации оргкомитета, в соревнованиях примут участие сильнейшие лыжники Владимирской, Московской, Рязанской, Ивановской, Ярославской, Курской и ряда других областей.

В предстоящую субботу в парке «Дружба» Владимира пройдет Юбилейный X-й лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона, Почетного гражданина города Алексея Прокуророва.По информации оргкомитета, в соревнованиях примут участие сильнейшие лыжники Владимирской, Московской, Рязанской, Ивановской, Ярославской, Курской и ряда других областей.Среди почетных гостей марафона ожидаются известные спортсмены, лично знавшие выдающегося владимирского лыжника - олимпийские чемпионы Владимир Смирнов, Николай Зимятов, Анфиса Резцова, Ольга Данилова и Михаил Девятьяров.