На днях Алла Пугачева закатила праздник в честь наступления весны. На вечеринке особенно отметился молодой супруг Примадонны, шоумен Максим Галкин, который эффектно опрокинул стопку в рот во время исполнения песни про Ленина.

На днях Алла Пугачева закатила праздник в честь наступления весны. На вечеринке особенно отметился молодой супруг Примадонны, шоумен Максим Галкин, который эффектно опрокинул стопку в рот во время исполнения песни про Ленина.На протяжении 53 лет Алла Пугачева устраивает праздник весны, который обычно отмечает в первое воскресенье марта. Мероприятие пользуется большой популярностью среди друзей Примадонны. В этом году на празднике, организованном в караоке-клубе Филиппа Киркорова, веселились Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, Татьяна Навка с Дмитрием Песковым, Олеся Судзиловская с супругом и многие другие.Для мероприятия Алла Пугачева облачилась в длинную тунику из летящей ткани, которую дополнила модными черными шортами и ботинками на плоской подошве. Рыжие локоны Примадонна украсила объемным венком.На празднике особенно отметился молодой супруг Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин. Старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте обнародовала в Stories Instagram видео, на котором популярный телеведущий, распевая о Ленине, эффектно опрокидывает в рот стопку водки, после чего как ни в чем не бывало продолжает петь.Многочисленные пользователи Сети не смогли оставить без комментариев действия Максима Галкина. "ого! какой прыткий))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Развлекается как может", "ахахахаха!", "Ничего себе Макс дает", "Я смотрю Галкин любит водку??", "Веселится от души)", "ууууу! накатил Макс))", "да, пьяненький и веселенький", – высказались пользователи.Впрочем, от души веселился не один Максим Галкин. Многие знаменитости пришли на праздник вместе с детьми. К примеру, Филипп Киркоров привел дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. А Кристина Орбакайте посетила мероприятие вместе с наследницей Клавой.