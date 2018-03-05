Полиция ищет потерпевшиъх от действий застройщика.

В Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" по факту многомиллионного ущерба, причиненного дольщикам одного из жилых комплексов Екатеринбурга, сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.Полицейские ищут потерпевших от действий сотрудников организации, которая в 2013-2014 годах вела строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на перекрестке улиц Самолетная и Павлодарская, с привлечением средств граждан.Дом по-прежнему не достроен, техники и рабочих на строительной площадке нет, у пайщиков же нет ни квартир, ни денег.Все пострадавшие могут обратиться в следственную часть №2 ГСУ ГУ МВД по Свердловской области.По данным издания uralinform.ru, речь идет о жилом комплексе "Новый Уткус", строительством которого занималась компания "Уралэнергостройкомплекс". Работы на стройплощадке прекратились в 2015 году, договоры паевого участия заключили 190 человек.Действиями застройщика власти заинтересовались летом 2017 года. В ходе проверки была обнаружена пропажа 206,5 миллиона рублей, внесенных гражданами, – документальных подтверждений, на какие цели были потрачены эти деньги, не обнаружено.