В Москве первые участники программы реновации переехали в новые квартиры. Жителей двух хрущевок в районе Северное Измайлово переселяют в новостройку, расположенную всего в трехстах метрах от прежних домов. Ключи уже получили около 30 семей из 160. Некоторые переселенцы рассматривают возможность покупки квартир с большим количеством комнат.
В Москве первые участники программы реновации переехали в новые квартиры. Жителей двух хрущевок в районе Северное Измайлово переселяют в новостройку, расположенную всего в трехстах метрах от прежних домов. Ключи уже получили около 30 семей из 160. Некоторые переселенцы рассматривают возможность покупки квартир с большим количеством комнат.
— Вот, Шуня, твое новое жилье. Давай-ка, заходи!
Алексей Быстрицкий со своим питомцем Шуней — первый переселенец из хрущевки по программе реновации. Новая квартира еще заставлена коробками — последние вещи перевезли только что. Алексей Брониславович делится радостью: в день новоселья у него родился первый внук.
— Сегодня мы узнали, что в 7 часов утра родился внук у меня. Два события в один день радостные такие!
Переезда ждали давно — в старой квартире было тесно, на четвертый этаж приходилось подниматься по лестнице. В новом жилье — свежий ремонт, отделка комфорт-класса. Обустроен раздельный санузел — в старом доме он был совмещен. А площадь этой двухкомнатной квартиры — 63 квадрата, на 18 метров больше, чем было.
Новый дом построен совсем недалеко — в трехстах метрах от старых пятиэтажек. Всего сюда переселятся 160 семей. Эти квартиры просторнее прежних — в среднем общая площадь больше на 20 процентов.
Бесплатную помощь в переезде организовала районная управа. Новоселам предоставили машины, переносить мебель помогают грузчики. С момента выдачи ключей у жильцов 15 рабочих дней, чтобы переселиться. А тех, кто еще не заключил договор, в сроках не ограничивают и не торопят.
"Люди очень довольны, им все нравится в этих квартирах. Мы ведем ежедневный мониторинг. Есть порядка четырнадцати семей, которые хотели бы сменить этажность, их не устраивает планировка. Поэтому им предложили другие варианты", — говорит заместитель префекта ВАО г. Москвы по вопросам реновации Наталия Голованова.
В числе первых переехала и семья Ботяковых. Для них это долгожданное новоселье — на предложенную квартиру согласились сразу, даже не рассматривали варианты. Обед готовят теперь на новой просторной кухне.
— Первый обед сейчас здесь будем готовить, отмечать, что переехали. Сегодня здесь останемся ночевать.
Кстати, одна из квартир в доме на 5-й Парковой была выставлена на продажу. Будущий собственник оценил двухкомнатную квартиру в 11 миллионов рублей.
Также будущие жильцы имеют право докупить площадь, сменив, например, двухкомнатную квартиру на трехкомнатную. Фонд реновации предоставляет в этом случае 10-процентную скидку.