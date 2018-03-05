В Москве первые участники программы реновации переехали в новые квартиры. Жителей двух хрущевок в районе Северное Измайлово переселяют в новостройку, расположенную всего в трехстах метрах от прежних домов. Ключи уже получили около 30 семей из 160. Некоторые переселенцы рассматривают возможность покупки квартир с большим количеством комнат.

В Москве первые участники программы реновации переехали в новые квартиры. Жителей двух хрущевок в районе Северное Измайлово переселяют в новостройку, расположенную всего в трехстах метрах от прежних домов. Ключи уже получили около 30 семей из 160. Некоторые переселенцы рассматривают возможность покупки квартир с большим количеством комнат.— Вот, Шуня, твое новое жилье. Давай-ка, заходи!Алексей Быстрицкий со своим питомцем Шуней — первый переселенец из хрущевки по программе реновации. Новая квартира еще заставлена коробками — последние вещи перевезли только что. Алексей Брониславович делится радостью: в день новоселья у него родился первый внук.— Сегодня мы узнали, что в 7 часов утра родился внук у меня. Два события в один день радостные такие!Переезда ждали давно — в старой квартире было тесно, на четвертый этаж приходилось подниматься по лестнице. В новом жилье — свежий ремонт, отделка комфорт-класса. Обустроен раздельный санузел — в старом доме он был совмещен. А площадь этой двухкомнатной квартиры — 63 квадрата, на 18 метров больше, чем было.Новый дом построен совсем недалеко — в трехстах метрах от старых пятиэтажек. Всего сюда переселятся 160 семей. Эти квартиры просторнее прежних — в среднем общая площадь больше на 20 процентов.Бесплатную помощь в переезде организовала районная управа. Новоселам предоставили машины, переносить мебель помогают грузчики. С момента выдачи ключей у жильцов 15 рабочих дней, чтобы переселиться. А тех, кто еще не заключил договор, в сроках не ограничивают и не торопят."Люди очень довольны, им все нравится в этих квартирах. Мы ведем ежедневный мониторинг. Есть порядка четырнадцати семей, которые хотели бы сменить этажность, их не устраивает планировка. Поэтому им предложили другие варианты", — говорит заместитель префекта ВАО г. Москвы по вопросам реновации Наталия Голованова.В числе первых переехала и семья Ботяковых. Для них это долгожданное новоселье — на предложенную квартиру согласились сразу, даже не рассматривали варианты. Обед готовят теперь на новой просторной кухне.— Первый обед сейчас здесь будем готовить, отмечать, что переехали. Сегодня здесь останемся ночевать.Кстати, одна из квартир в доме на 5-й Парковой была выставлена на продажу. Будущий собственник оценил двухкомнатную квартиру в 11 миллионов рублей.Также будущие жильцы имеют право докупить площадь, сменив, например, двухкомнатную квартиру на трехкомнатную. Фонд реновации предоставляет в этом случае 10-процентную скидку.