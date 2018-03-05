Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин поделился с журналистами подробностями своего вхождения в новый коллектив. Он также отметил, что спокойно относится к тому, что ему придется несколько раз за сезон уступить свое место в кокпите польскому пилоту Роберту Кубице.

Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин поделился с журналистами подробностями своего вхождения в новый коллектив. Он также отметил, что спокойно относится к тому, что ему придется несколько раз за сезон уступить свое место в кокпите польскому пилоту Роберту Кубице.Российский спортсмен отметил, что спокойно отнесся к такому требованию команды: "Да, конечно, ситуацию не назовешь идеальной. Но, опять же, для Роберта это тоже очень важно. Он много работает на симуляторе – не так много как я, но все равно много. И ему важно предоставлять команде качественную обратную связь, чувствуя разницу между симулятором и настоящим болидом. Так что я все понимаю"."В первую очередь я должен сделать все, что смогу, — цитирует Сироткина Спортс.Ru со ссылкой на Racefans.Net. – Уверен, если я выжму из себя максимум – а именно это я и собираюсь сделать, – то мне не нужно будет прыгать через голову или показывать нечто экстраординарное. Я знаю свой уровень, знаю свои возможности и уверен, что именно это и должен делать – что это и нужно команде. Я не стремлюсь произвести какое-то невероятное впечатление"."Полагаю, что за последние два месяца я провел на базе команды больше времени, чем обычно пилоты проводят за год. Полагаю, вы даже не можете себе представить, сколько. Я провел на базе пять недель подряд, по пять дней в неделю", — признался Сергей.Не секрет, что с состав пилотов Williams в сезоне-2018 вызывает критику со стороны экспертов и прессы. Сироткин и его напарник канадец Лэнс Стролл молоды, неопытны и некоторыми считаются гонщиками, которые получили свои места только благодаря поддержке спонсоров. Как заявил Сироткин, он будет сосредоточен только на своих выступлениях."Я знаю свой уровень, знаю свои сильные и слабые стороны. Все зависимости от результата ты знаешь, где ты справился хорошо, а где можно прибавить, где исправить ошибку. В первую очередь нужно критически оценивать собственные выступления", — сказал россиянин."Конечно, по ходу сезона у нас будут возникать сложные ситуации. Мы ведь не боги, мы все люди. У меня отличные отношения со всеми инженерами и мы продолжим работать, чтобы каждая сторона была уверена в том, что выкладывается на полную. Я не пытаюсь прикрыть себя. Если я буду хреново справляться – я буду первым, кто скажет: "Простите парни, вы были правы, я не заслуживаю быть здесь". Но я уверен, что смогу доказать обратное", – надеется Сироткин.