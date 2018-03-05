Каждому
из нас необходимо общение. И друзья – это те люди, с которыми можно приятно
провести время, поделиться свежими новостями, разделить впечатления от
просмотренного фильма, ситуации на работе или отношений с партнером. И когда
случаются значимые события, приятные или не очень, чаще всего за советом мы
обращаемся к друзьям.
Каждому
из нас необходимо общение. И друзья – это те люди, с которыми можно приятно
провести время, поделиться свежими новостями, разделить впечатления от
просмотренного фильма, ситуации на работе или отношений с партнером. И когда
случаются значимые события, приятные или не очень, чаще всего за советом мы
обращаемся к друзьям.
Они
того же поколения, что и мы, а значит имеют сходное мировоззрение, им можно в
большем признаться, что не доверишь, например, родителям, а обращаться к
психологу представляется излишним, если ситуация не достигла еще своей
критической отметки. Пока вы не воспользовались "эффективными" дружескими
советами.
Действительно,
существуют обстоятельства, когда всецело полагаться на чужие рекомендации
крайне нежелательно, и есть советы, которым следовать противопоказано. Каковы
же они, попробуем разобраться.
В
ситуациях, когда вы испытываете сильное эмоциональное возбуждение, стресс и
плохо контролируете свои переживания, вы можете обратиться к друзьям
исключительно за поддержкой, но никак не советом. Повышенная впечатлительность
в это время может привести к необдуманным поступкам, критичность мышления
снижается, и любой совет может быть воспринят как панацея и единственно верный.
Когда
вы в отношениях, а ваш друг или подруга одиноки, тем более следует пользоваться
советами с осторожностью. Во-первых, ваш партнер является конкурентом друга по
проводимому с ним времени, что может вызвать ревность, даже неосознаваемую, и
повлиять на качество советов. Во-вторых, одиночество может повлиять на
объективность суждений вашего друга. Навыки поведения в партнерстве
утрачиваются, а категоричность возрастает, откуда и берут начало высказывания
типа "брось его (ее), он (она) тебя не заслуживает" или "покажи ему (ей), кто
главный в ваших отношениях". Разумеется, есть тяжелые, деструктивные отношения,
которые действительно лучше оставить, чем сохранять. Но сама тенденция
залипания на травмирующем партнере служит тревожным "звонком" и сигналом, что
необходимо глубоко разбираться в вашем внутреннем мире и сценариях выстраивания
отношений. И делать это под руководством специалиста – психолога. В остальных
случаях отношения предполагают сотрудничество и поиск взаимопонимания.
Вышеупомянутое
"брось его (ее)" является главным советом, которому нельзя следовать ни в коем
случае. Если уж вы решитесь на этот шаг, ответственность должна лежать на вас и
только на вас. Это ваш выбор, последствия которого могут быть лишь вашими.
Выбор спутника жизни намного важнее выбора платья или страны для отдыха. И
друзья здесь не в силах помочь.
Еще
одна категория распространенных и опасных советов – скрывать свои чувства, изображать
холодность или равнодушие, не проявлять инициативы (не звонить, не приглашать
первым). Ведь каким еще образом партнер узнает о своей значимости для вас? И
долго ли ему или ей будет комфортно в отношениях, где роль неопределенна?
Представьте себя на этом месте. Наверняка сразу почувствуете желание удалиться.
И даже для мужчин-завоевателей может быть на первых порах это и покажется
вдохновляющим, но даже им, не наблюдая результата своих усилий, просто не
захочется тратить время.
Разумеется,
есть ситуации, когда необходим сторонний взгляд на проблему. В этом случае
совет человека, который хорошо вас знает, и которому вы доверяете, может
продвинуть вас в понимании происходящего. Но прежде чем воспользоваться
чьей-либо рекомендацией, вспомните, что каждый из нас уникален и универсальных
советов не существует. Лучше вас всех обстоятельств, ваших переживаний и
мотивов никто знать не может. Кроме того, быть хозяевами своей жизни, насколько
это возможно для нас, это ведь так приятно.