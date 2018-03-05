Каждому из нас необходимо общение. И друзья – это те люди, с которыми можно приятно провести время, поделиться свежими новостями, разделить впечатления от просмотренного фильма, ситуации на работе или отношений с партнером. И когда случаются значимые события, приятные или не очень, чаще всего за советом мы обращаемся к друзьям.

Каждомуиз нас необходимо общение. И друзья – это те люди, с которыми можно приятнопровести время, поделиться свежими новостями, разделить впечатления отпросмотренного фильма, ситуации на работе или отношений с партнером. И когдаслучаются значимые события, приятные или не очень, чаще всего за советом мыобращаемся к друзьям.Онитого же поколения, что и мы, а значит имеют сходное мировоззрение, им можно вбольшем признаться, что не доверишь, например, родителям, а обращаться кпсихологу представляется излишним, если ситуация не достигла еще своейкритической отметки. Пока вы не воспользовались "эффективными" дружескимисоветами.Действительно,существуют обстоятельства, когда всецело полагаться на чужие рекомендациикрайне нежелательно, и есть советы, которым следовать противопоказано. Каковыже они, попробуем разобраться.ситуациях, когда вы испытываете сильное эмоциональное возбуждение, стресс иплохо контролируете свои переживания, вы можете обратиться к друзьямисключительно за поддержкой, но никак не советом. Повышенная впечатлительностьв это время может привести к необдуманным поступкам, критичность мышленияснижается, и любой совет может быть воспринят как панацея и единственно верный.Когдавы в отношениях, а ваш друг или подруга одиноки, тем более следует пользоватьсясоветами с осторожностью. Во-первых, ваш партнер является конкурентом друга попроводимому с ним времени, что может вызвать ревность, даже неосознаваемую, иповлиять на качество советов. Во-вторых, одиночество может повлиять наобъективность суждений вашего друга. Навыки поведения в партнерствеутрачиваются, а категоричность возрастает, откуда и берут начало высказываниятипа "брось его (ее), он (она) тебя не заслуживает" или "покажи ему (ей), ктоглавный в ваших отношениях". Разумеется, есть тяжелые, деструктивные отношения,которые действительно лучше оставить, чем сохранять. Но сама тенденциязалипания на травмирующем партнере служит тревожным "звонком" и сигналом, чтонеобходимо глубоко разбираться в вашем внутреннем мире и сценариях выстраиванияотношений. И делать это под руководством специалиста – психолога. В остальныхслучаях отношения предполагают сотрудничество и поиск взаимопонимания.Вышеупомянутое"брось его (ее)" является главным советом, которому нельзя следовать ни в коемслучае. Если уж вы решитесь на этот шаг, ответственность должна лежать на вас итолько на вас. Это ваш выбор, последствия которого могут быть лишь вашими.Выбор спутника жизни намного важнее выбора платья или страны для отдыха. Идрузья здесь не в силах помочь.Ещеодна категория распространенных и опасных советов – скрывать свои чувства, изображатьхолодность или равнодушие, не проявлять инициативы (не звонить, не приглашатьпервым). Ведь каким еще образом партнер узнает о своей значимости для вас? Идолго ли ему или ей будет комфортно в отношениях, где роль неопределенна?Представьте себя на этом месте. Наверняка сразу почувствуете желание удалиться.И даже для мужчин-завоевателей может быть на первых порах это и покажетсявдохновляющим, но даже им, не наблюдая результата своих усилий, просто незахочется тратить время.Разумеется,есть ситуации, когда необходим сторонний взгляд на проблему. В этом случаесовет человека, который хорошо вас знает, и которому вы доверяете, можетпродвинуть вас в понимании происходящего. Но прежде чем воспользоватьсячьей-либо рекомендацией, вспомните, что каждый из нас уникален и универсальныхсоветов не существует. Лучше вас всех обстоятельств, ваших переживаний имотивов никто знать не может. Кроме того, быть хозяевами своей жизни, насколькоэто возможно для нас, это ведь так приятно.