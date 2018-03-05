Как сообщила в понедельник помощница депутата, Журавлев ехал в составе группы, которая везла гуманитарную помощь. По ее словам, в настоящее время связи с депутатом нет.

Под Донецком попал под обстрел депутат Госдумы Алексей Журавлев, передает "Интерфакс". Как сообщила в понедельник помощница депутата, Журавлев ехал в составе группы, которая везла гуманитарную помощь. По ее словам, в настоящее время связи с депутатом нет.В ДНР при этом сообщили, что депутат Госдумы РФ вместе с группой журналистов выехал из Донецка на одну из позиций недалеко от линии соприкосновения."Машина, в которой они ехали, оказалась под огнем украинских военных. Все находившиеся в машине успели вовремя покинуть ее и не пострадали, однако автомобилю нанесен непоправимый урон".Информированный источник в Донецке подтвердил, что с российским парламентарием все в порядке. "Алексей Журавлев попал под обстрел во время визита в Донбасс, он не пострадал, с ним все в порядке. Обстрел был недалеко от Авдеевской промзоны, в нескольких метрах от автомобиля упали 3 мины, автомобиль вышел из строя".