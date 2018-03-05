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<a href="http://33live.ru/novosti/05-03-2018-policejskie-spasli-suprugov-iz-ognya.html" target="_blank">Полицейские спасли супругов из огня</a> - Ещё один пожар случился в селе Чаадаево. Это Муромский район. Хозяев дома удалось спасти. Днём в селе вспыхнул деревянный дом, где жили супруги-пенсионеры. 67-летняя хозяйка дома пыталась спасти мужа, который попал в огненную ловушку и сама получила ожоги.