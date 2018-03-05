Заявитель нашел объявление о продаже нежилого помещения стоимостью 200 млн рублей. После подписания предварительного договора купли-продажи он перевел 1 млн рублей на счет продавца...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы и сотрудники Линейного управления МВД РФ на станции «Москва-Курская» задержали подозреваемого в мошенничестве.В полицию поступило заявление о мошенничестве от 39-летнего жителя Москвы. Потерпевший рассказал, что через интернет нашел объявление о продаже нежилого помещения в центре Москвы стоимостью 200 млн рублей. Встретившись с мужчиной, представившимся владельцем собственности, он посмотрел помещение и решил его приобрести. После подписания предварительного договора купли-продажи заявитель перевел 1 млн рублей на счет продавца, который затем перестал выходить на связь. Позже он узнал, что злоумышленник использовал поддельные документы на недвижимость и собственником на самом деле не является.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Проспекте Вернадского. Им оказался 30-летний ранее судимый уроженец Белгородской области.По данному факту следствием ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93