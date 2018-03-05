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<a href="http://33live.ru/novosti/05-03-2018-posledstviya-zhary-v-baku-loboda-zhdet-rebenka-ot-solista-gruppy-rammstein.html" target="_blank">Последствия Жары в Баку: Лобода ждет ребенка от солиста группы Rammstein</a> - Поклонники Светланы Лободы бурно обсуждают новость о беременности артистки, появившейся на красной дорожке музыкальной премии Жара. Сквозь легкую блузку у нее явно просматривались очертания округлившегося живота. И хотя сама певица официально не комментирует эту информацию, выдал ее секрет Николай Басков. Он прямо со сцены заявил, что сейчас перед зрителями появится беременная Светлана Лобода. Летом на фестивале Жара в Баку у Лободы был роман с солистом группы Rammstein.