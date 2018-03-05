Поклонники Светланы Лободы бурно обсуждают новость о беременности артистки, появившейся на красной дорожке музыкальной премии Жара. Сквозь легкую блузку у нее явно просматривались очертания округлившегося живота. И хотя сама певица официально не комментирует эту информацию, выдал ее секрет Николай Басков. Он прямо со сцены заявил, что сейчас перед зрителями появится беременная Светлана Лобода. Летом на фестивале Жара в Баку у Лободы был роман с солистом группы Rammstein.
Поклонники Светланы Лободы бурно обсуждают новость о беременности артистки, появившейся на красной дорожке музыкальной премии "Жара". Сквозь легкую блузку у нее явно просматривались очертания округлившегося живота. И хотя сама певица официально не комментирует эту информацию, выдал ее секрет Николай Басков.
«ЖАРА MUSIC AWARDS » LOBODA — Парень