Пропавшую в Камышине 1 марта девочку похитил бывший сотрудник ее родителей, который представился Ане полицейским и на протяжении четырех дней удерживал ее в своей квартире.

Пропавшую в Камышине 1 марта девочку похитил бывший сотрудник ее родителей, который представился Ане полицейским и на протяжении четырех дней удерживал ее в своей квартире, сообщила пресс-служба СКР. Мотивы 58-летнего мужчины остаются загадкой, как и то, как долго он планировал прятать ребенка от родителей.Предполагаемый похититель перехватил 11-летнюю Аню Выпрецкую на пути из дома в школу, до которой ей было рукой подать. Ранее работавший грузчиком у ее родителей мужчина представился полицейским и заявил, что она задержана, — так девочка оказалась в однокомнатной квартире. На следующий день злоумышленник позволил Ане позвонить родителям, после чего к поискам присоединились волонтеры.Нашли ее во время поквартирного обхода: увидев полицейских, мужчина попытался захлопнуть дверь, но в этот момент в прихожую вышла девочка со словами "Вероятно, вы меня ищете".Жертвой физического или сексуального насилия ребенок, по предварительным данным, не стал. Известно, что мужчина связывал школьницу, когда уходил из квартиры.Аня — младшая дочь известных в Камышине предпринимателей, владеющих магазином "Комильфо", где продаются светильники и сувенирная продукция. Тут же работал и подозреваемый в похищении, который, по собственному признанию, прежде не был знаком с девочкой.