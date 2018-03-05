Президент РФ Владимир Путин по телемосту из Москвы принял участие в церемонии завершения проходки второго Байкальского тоннеля на административной границе Иркутской области и Бурятии.

Президент РФ Владимир Путин по телемосту из Москвы принял участие в церемонии завершения проходки второго Байкальского тоннеля на административной границе Иркутской области и Бурятии.Как передает "Интерфакс", трансляция была организована из дома культуры Российского университета транспорта, где Путин осмотрел выставку инфраструктурных проектов, приуроченную к проходящему здесь Съезду транспортников России.Глава Российских железных дорог Олег Белозеров доложил о готовности к завершению проходки тоннеля. В ответ глава государства распорядился начинать, отдав команду по видеотрансляции, после чего проходческий щит разрушил последний метр породы на восточном портале нового тоннеля в Бурятии.Тоннель длинной 6682 метра является важнейшим проектом модернизации БАМа и Транссиба и после ввода в строй пропускная способность данного участка увеличится в 2,5 раза — с 13,2 миллионов тонн до 32,4 миллионов тонн грузов ежегодно.