Выступая на коллегии ФСБ, глава государства напомнил, что для развития службы в последние годы было много сделано.

Ключевой задачей ФСБ РФ президент Владимир Путин назвал борьбу с терроризмом.Выступая на коллегии ФСБ, глава государства напомнил, что для развития службы в последние годы было сделано многое."Вы получили новейшую технику и средства связи, современные информационно-аналитические ресурсы, укрепили кадровый состав", — отметил президент, подчеркнув, что все эти возможности следует задействовать для решения комплекса задач.Президент также сообщил, что в 2017 году ФСБ предотвратила 68 преступлений террористической направленности, в том числе, 25 терактов.Жизнь и безопасность россиян должны быть защищены от внешних и внутренних угроз, заявил Путин, а Россия – от попыток помешать в решении задач стратегического развития.