Президент Российской Федерации Владимир Путин накануне предстоящих XII Паралимпийских игр поприветствовал российских спортсменов, которые отправятся на соревнования в южнокорейский Пхенчхан. Глава страны отметил, что Россия сделает все, чтобы защитить своих спортсменов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин накануне предстоящих XII Паралимпийских игр поприветствовал российских спортсменов, которые отправятся на соревнования в южнокорейский Пхенчхан. Глава страны отметил, что Россия сделает все, чтобы защитить своих спортсменов."Прежде всего, от души поздравляю вас с успехом – заслуженной "путевкой" на столь масштабный праздник, — цитирует Путина РИА Новости. – Вы достойно прошли все испытания и оказались в числе сильнейших паралимпийцев планеты, которые встретятся в Пхенчхане, чтобы продемонстрировать свои характер и волю, подтвердить мастерство и добиться победы. Впереди у вас – новые рубежи и ответственные старты".При этом президент страны выразил уверенность в том, что российские паралимпийцы с честью справятся со поставленными перед собой задачами и порадуют болельщиков своими результатами. Со своей стороны, Путин пообещал защитить имя российских спортсменов."Мы сделаем все, чтобы защитить доброе имя наших спортсменов. Ведь они неизменно демонстрируют выдающиеся достижения, завоевывают титулы чемпионов, а также становятся медалистами на самых престижных международных турнирах. И все благодаря своим талантам, силе духа и работоспособности".Под конец Путин отметил, что российская паралимпийская семья всегда твердо хранит приверженность гуманистическим идеалам и ценностям, а также честной, конкурентной борьбе и чистому спорту.Напомним, что Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта.