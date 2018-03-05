Президент Российской Федерации Владимир Путин накануне предстоящих XII Паралимпийских игр поприветствовал российских спортсменов, которые отправятся на соревнования в южнокорейский Пхенчхан. Глава страны отметил, что Россия сделает все, чтобы защитить своих спортсменов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин накануне предстоящих XII Паралимпийских игр поприветствовал российских спортсменов, которые отправятся на соревнования в южнокорейский Пхенчхан. Глава страны отметил, что Россия сделает все, чтобы защитить своих спортсменов.
"Прежде всего, от души поздравляю вас с успехом – заслуженной "путевкой" на столь масштабный праздник, — цитирует Путина РИА Новости. – Вы достойно прошли все испытания и оказались в числе сильнейших паралимпийцев планеты, которые встретятся в Пхенчхане, чтобы продемонстрировать свои характер и волю, подтвердить мастерство и добиться победы. Впереди у вас – новые рубежи и ответственные старты".
При этом президент страны выразил уверенность в том, что российские паралимпийцы с честью справятся со поставленными перед собой задачами и порадуют болельщиков своими результатами. Со своей стороны, Путин пообещал защитить имя российских спортсменов.
"Мы сделаем все, чтобы защитить доброе имя наших спортсменов. Ведь они неизменно демонстрируют выдающиеся достижения, завоевывают титулы чемпионов, а также становятся медалистами на самых престижных международных турнирах. И все благодаря своим талантам, силе духа и работоспособности".
Под конец Путин отметил, что российская паралимпийская семья всегда твердо хранит приверженность гуманистическим идеалам и ценностям, а также честной, конкурентной борьбе и чистому спорту.
Напомним, что Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта.