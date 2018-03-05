Выступая на коллегии ФСБ РФ президент России Владимир Путин подчеркнул, что сотрудники ФСБ РФ обеспечили эффективное контрразведывательное прикрытие разработки новейших систем вооружений, о которых он говорил в Послании Федеральному Собранию.

Выступая на коллегии ФСБ РФ президент России Владимир Путин подчеркнул, что сотрудники ведомства обеспечили эффективное контрразведывательное прикрытие разработки новейших систем вооружений, о которых он говорил в Послании Федеральному Собранию, передает телеканал "Россия 24"."В ходе Послания речь шла и о новых технологиях и системах вооружений, призванных защитить Россию, гарантировать стратегический паритет, а значит, и повысить международную безопасность. Эта техника разрабатывалась много лет, в ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий России. Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное и оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов", — заявил Путин.