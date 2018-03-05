Эксперты из неврологической клиники Шарите в Берлине исследовали явление, происходящее в головном мозге человека в ходе умирания. Так называемое мозговое цунами – волна уничтожения нервных клеток, которая бесконтрольно распространяется по коре полушарий и убивает нейроны — может быть заблокировано.

Эксперты из неврологической клиники Шарите в Берлине исследовалиявление, происходящее в головном мозге человека в ходе умирания. Так называемое"мозговое цунами"– волна уничтожения нервных клеток, которая бесконтрольно распространяетсяпо коре полушарий и убивает нейроны— может быть заблокировано.ходе наблюдений было установлено, что мозг животных около 20-40 секунд послепрекращения снабжения кислородом переходит в режим энергосбережения, тогда какнервные ткани перестают быть активными. Через несколько минут после этого нейроныуже не могут выполнять свои функции.Такимобразом, происходит распространение волны, уничтожающей клетки головного мозга,что сопровождается выбросом токсичных веществ и гибелью нейронов, сообщает издание . Медики исследовали"мозговое цунами" у пациентов, у которых была диагностирована смерть мозга. Экспертыпришли к заключению, что волна деполяризации может быть заблокирована без вредадля нейронов. В этом случае станет возможно предотвратить гибель нейронов дотого момента, как клетки начнут погибать от окончательного уничтожения.Как сообщают медики, пациентам с риском повреждения головного мозга, вызванным церебральной ишемией или другими видами инсульта, результаты исследования могут однажды спасти жизнь. При этом эксперты предупредили, что требуется гораздо больше времени на дополнительное изучение вопроса, прежде чем врачи смогут применить эти открытия на практике. "Знание процессов, связанных с распространением деполяризации, имеет основополагающее значение для разработки дополнительных стратегий лечения, направленного на увеличение выживаемости нервных клеток, когда нарушается кровоснабжение мозга", резюмирует сказанное руководитель экспертной группы.