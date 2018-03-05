Довольно быстро разрешился скандальный эпизод, случившийся во время матча футбольной премьер-лиги Зенит – Амкар. Напомним, что болельщики хозяев засыпали футболистов гостей зажигалками и монетами, а во вратаря Амкара Артура Нигматуллина бросили горящий файер.

Довольно быстро разрешился скандальный эпизод, случившийся во время матча футбольной премьер-лиги "Зенит" – "Амкар". Напомним, что болельщики хозяев засыпали футболистов гостей зажигалками и монетами, а во вратаря "Амкара" Артура Нигматуллина бросили горящий файер."Болельщик "Зенита", бросивший стробоскоп во вратаря "Амкара", был вычислен и задержан, — цитирует издание "Спорт-экспресс" директора по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александра Мейтина. – Он оштрафован на 15 тыс. рублей и лишен права посещения спортивных соревнований".По словам Мейтина, задержаны еще четыре нарушителя общественного порядка, которым, скорее всего, будут предъявлены обвинения по административной линии. Матч "Зенит" – "Амкар" завершился нулевой ничьей, а по его ходу судейская бригада удалила двух игроков хозяев поля и одного футболиста гостей.