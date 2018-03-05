В Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) прокомментировали ситуацию с цветом мяча в матче 21-го тура чемпионата России между Локомотивом и Спартаком. По словам коммерческого директора организации Павла Суворова, в распоряжении технического директора мячей другого цвета просто нет.

В Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) прокомментировали ситуацию с цветом мяча в матче 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком". По словам коммерческого директора организации Павла Суворова, в распоряжении технического директора мячей другого цвета просто нет."В рамках сотрудничества с нашим техническим спонсором контрастные мячи будут только того цвета и дизайна, которые использовали на матчах прошедшего тура, – сказал Суворов, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Других мячей нет. Такими же мячами пользуются в Англии. Да, снегопад вызывал проблемы с видимостью мяча на общих планах, однако вблизи все было видно. Мы понимаем, что болельщики и зрители недовольны и мы уже консультируемся на эту тему с нашим техническим спонсором. Нам дали ответ, что профессиональные мячи в соответствующем качестве в других контрастных цветах не производятся".Напомним, что матч "Локомотив" – "Спартак" прошел в снегопад, в связи с чем белые линии на поле для лучшей видимости были перекрашены в красный, а обычный мяч поменяли на имеющийся желтый. После этого многие болельщики жаловались на то, что во время матча игрового снаряда не было видно.Отметим, что в подобных ситуациях используется мяч красного цвета.