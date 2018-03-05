Михаил Саакашвили обратился к своим грузинским сторонникам из партии Единое национальное движение. Он заявил, что в этом году намерен вернуться на родину и принять участие в выборах президента.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к своим грузинским сторонникам из партии "Единое национальное движение" и сообщил, что в ближайшее время собирается вернуться на родину и принять участие в борьбе за пост главы государства.В видеоролике Саакашвили сказал, что в Грузии безнадежная ситуация, тысячи людей намерены покинуть страну или уже уехали."Наша задача — вернуться в руководство Грузии в 2018 году. Мы должны выиграть президентские выборы", — заявил политик.Также экс-губернатор Одессы обратился к своим украинским сторонникам и пообещал, что к ним он тоже вскоре приедет, для того, чтобы "добить эту власть". Ранее Саакашвили депортировали из Украины, сейчас он находится в Нидерландах, напоминает "Россия 24".Президентские выборы состоятся в Грузии осенью, сообщает РИА Новости. Сейчас страну возглавляет Георгий Маргвелашвили. Он уже заявил о готовности побороться за должность главы государства. Также желание участвовать в выборах выразили оппозиционеры Нино Бурджанадзе и Шалва Нателашвили.Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. В отношении его там возбуждено три уголовных дела, он объявлен во внутригосударственный розыск. Между тем ранее бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что в случае возвращения Саакашвили ждет "удобная тюремная камера".