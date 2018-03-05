Пул инвесторов, включая Samsung и производителя высокотехнологичной бытовой техники Dyson, вложил $65 миллионов в малоизвестную компанию Ionic Materials, которая близка к созданию первой безопасной и работоспособной твердотельной батареи. Эти аккумуляторы будущего — меньшие по размеру, быстрее заряжаемые и более энергоэффективные, чем литий-ионные аналоги, применяющиеся в электронике повсеместно.

Пул инвесторов, включая Samsung и производителя высокотехнологичной бытовой техники Dyson, вложил $65 миллионов в малоизвестную компанию Ionic Materials, которая близка к созданию первой безопасной и работоспособной твердотельной батареи. Эти "аккумуляторы будущего" — меньшие по размеру, быстрее заряжаемые и более энергоэффективные, чем литий-ионные аналоги, применяющиеся в электронике повсеместно.Как пишет Axios, учрежденная в 1986 году Ionic Materials совершила прорыв, разработав жидкокристаллический полимер — совершенно новый тип материала, устраняющий многие препятствия на пути к выходу твердотельных батарей на рынок. Во-первых, утверждают в компании, ионы лития движутся сквозь их полимер так же быстро или даже быстрее, чем через обычную систему жидких электролитов.Во-вторых, ЖК-полимер имеет напряжение 5 вольт, его проще и дешевле производить, чем традиционные аккумуляторы Li-Ion. И в-третьих, несмотря на то что большая часть материалов в твердотельных батареях эксплуатируется при температуре около 60° по Цельсию, инновация Ionic Materials может без ущерба работать при пониженных температурах — например, при комнатных условиях.Батарея, сделанная на основе твердого полимера, заряжается быстрее, имеет больший объем, прочнее и надежнее, чем литий-ионная. Кроме того, такой аккумулятор безопаснее: он не взорвется, не загорится и сможет питать электронику, даже если проделать в нем дырки. Применять его можно где угодно — от смартфонов до электромобилей.∎"Графеновый попкорн" помог впятеро ускорить зарядку батарей читайте такжеIT-гиганты доверяют Ionic Materials, тогда как эксперты к новой разработке относятся скептически. Компания пока не спешит делиться деталями касательно своего материала. Не уточняется, например, как много циклов заряда-разряда будет способен выдерживать рабочий образец твердотельного аккумулятора.