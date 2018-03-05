До петрозаводского торгового центра, а не до больницы подвез водитель Волги девочку, которую сбил на пешеходном переходе. Родители пострадавшей утверждают, что таково было пожелание их дочери, однако не прекращают поиски уехавшего с места ДТП автовладельца.

До петрозаводского торгового центра, а не до больницы подвез водитель "Волги" девочку, которую сбил на пешеходном переходе. Родители пострадавшей утверждают, что таково было пожелание их дочери, однако не прекращают поиски уехавшего с места ДТП автовладельца. Камера регистратора запечатлела момент аварии.ДТП произошло в 13:47 в минувшее воскресенье, 4 марта, на пересечении улиц Боровая и Халтурина. На кадрах видно, как школьница спешно пересекла один переход и почти перебежала по второму, но тут ее сбил ослепленный солнцем водитель. Девочка самостоятельно поднялась на ноги и отошла в сторону, а после беседы с владельцем "Волги" села в салон автомобиля.Позже родители пострадавшей пояснили, что их дочь попросила водителя подбросить ее… нет, не в травмпункт, а к торговому центру "Лотос Плаза", куда она так торопилась. По их словам, девочка не пострадала, однако они не оставляют надежд найти владельца отечественной легковушки.